لولا نتانة اللجنة السباعية لما خرق برهم صالح الدستور،

نعيم الهاشمي الخفاجي

كذبة كبرى اسمها الدستور، عن أي دستور يتحدثون وهل قبل هؤلاء الفاسدون بما أراده المواطنون من مطالب كفلها الدستور ومنها حق إقامة الاقاليم، كل ما حدث منذ سقوط صنم الجرذ الهالك وليومنا هذا من تسيب وقتل وسرقة الثروات يتحمله ساسة شيعة العراق لأنهم المكون الأكبر وعندهم إعداد كافية من النواب لتشكيل حكومات قوية بعيدا عن المحاصصة، لديهم نواب قادرون على تشريع قوانين تحدد رواتب الرئاسات الثلاث وتعديل قوانين بريمر، لكن دنائة النفس وحقارة رؤوس أحزابنا المتهالكة هو الذي اوصل حالنا إلى هذا المستوى، لأول مرة بالتاريخ شعب ومكون وأبناء واقارب ضحايا وصلت أعدادهم للملايين لايطالبون في إعدام الذباحين الذين قتلوا ابنائهم، الذي يصمت عن قتلة أبنائه فهو جبان وديوث لا يستحق الحياة، قضية الصراع على منصب رئاسة الحكومة بين ساستنا الحمير ليست جديدة، بعد تحريك الشارع الساذج ضد عادل عبدالمهدي، عادل عبدالمهدي اختصر المسافة وقال لهم رشحوا شخص بديل عني وانا أعلن لكم الاستقالة، بقي ساسة أحزاب الشيعة لا يملكون بديل، بل حتى دعبول وبقية الحثالات طمعت بالمنصب، سفكت دماء غير مبررة، المالكي رفض التصويت إلى محمد علاوي لأن علاوي علاقته جيده بالسيد الصدر، تم تشكيل لجنة سباعية لاختيار مرشح بقي الساسة الشيعة يماطلون وأعلنوا أنهم لم يتوصلوا لمرشح وطلبوا من برهم صالح أن يختار وفعلا الرجل اختار شخص هو يريده واسياده قابلين به وهو عدنان الزرفي. اقام ساسة أحزاب الشيعة الدنيا واقعدوها ضد برهم وهم لاغيرهم من نصب برهم رئيسا ونصبوا الحلبوسي لرئاسة البرلمان،أي شخص متابع للوضع يكتشف الحقيقة المرة وهي انقياد الكتل السياسية خلف مصالحها ومغانمها هي وراء تعطيل تشكيل الحكومة.

لم يأتي عبدالامير الدبي بجديد لكنه كتب على تويتر نفس كلمات نحن كتبناها منذ سنوات لكن بما هو نائب ننشر ما كتبه السيد الدبي للاستدل حيث كتب تغريدة عبر “تويتر(خرق الدستور وانقياد الكتل السياسي خلف مصالحها ومغانمها وعدم الاكتراث بتضحيات الشعب العراقي الثائر وراء تعطيل تشكيل الحكومة”).

وأضاف(: “كما انها وراء إدخال البلد في منزلق خطير يعطي القوى الكبرى ذريعة التدخل في شأن العراق وتدمير مستقبل شعبه المظلوم).

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.