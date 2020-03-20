مدير مستشفى البصرة: ما يحدث في المحافظة خطير ولا توجد مركزية في التعامل مع الوباء

حذر مدير مستشفى البصرة التعليمي والمختص بالامراض الصدرية حيدر العطار، الخميس، من ارتفاع اعداد الوفيات بفايروس كورونا نتيجة الية العمل غير الصحيحة، فيا اشار الى أن ما يحصل بالمحافظة خطير ولاتوجد مركزية بالعمل.

وقال العطار إن “ما يحدث في ب‍البصرة خطير وغير صحيح، فلا توجد مركزية في التعامل مع الوباء مما سيعرضنا الى كارثة”، لافتا الى أن “ما تشهدة المستشفيات بالمحافظة وطريقة التعامل مع الحالات على انها سالبة بينما يجب التعامل معها على انها موجبة خطر، لهذا لا نستطيع السيطرة على الوضع وسنستمر بتسجيل الوفيات فقط بدلاً من تسجيل حالات مصابة”.

وأضاف العطار، “يجب ان يتم غلق مستشفى الجمهوري فوراً وتحدد لاستقبال المصابين بالكورونا ويتوجه جهد دائرة الصحة فقط لهذا الغرض، ويتم تدريب الكوادر على التعامل مع كوفيد 19 والا سوف نتعرض لما تعرض له مستشفى التعليمي يوم امس، جهد الاطباء البقية والمقيمين الى مستشفى الجمهوري فقط وهذا من جانب، ومن جانب آخر مشكلة النتائج التي اظهرها مختبر بغداد على انها سالبة فيما تم اظهرها مختبر البصرة ايجابية، ولا نعرف لغاية الان اي النتائج اصح”.

وتابع، “يجب ان تكون هناك مركزية وسوف تتأكدون من صحة قولي في الاسبوع المقبل عندما ستقوم صحة البصرة بتسجيل حالات عدد كبير من الوفيات، فالعمل غير صحيح والمفروض يتم الاستماع لنا لكوننا على اتصال مباشر مع المرضى، انا اتحدث من وجهة نظر علمية بحتة ومختبر البصرة اظهر حالتين (نگتنف) بينما سجل مختبر بغداد الاصابتين على انهما (بوزتف) فيجب اعلامنا بمدى صحة عمل مختبر البصرة كي لا نعتمد على نتائج فحصواته او اذا كان مختبر بغداد هو الاصح بغية الاعتماد على نتائجهم”.