ممثل المرجع السيستاني مخاطباً قادة «قوات الحشد» المشكلة من قبل عتبات العراق: من زهد فيكم فأنتم فيه أزهد.

صوت العراق/ كربلاء/ فراس الكرباسي:

قال السيد حميد الياسري آمر لواء انصار المرجعية: إلتقى قادة قوات الحشد المشكلة من قبل العتبات المقدسة كلٌّ (من السيد حميد الياسري – آمر لواء أنصار المرجعية{ل٤٤} – والشيخ طاهر الخاقاني – قائد فرقة الامام علي القتالية{ل٢} – واللواء علي الحمداني – آمر لواء علي الاكبر{ل١١} – والشيخ ميثم الزيدي – قائد فرقة العباس القتالية{ل٢٦} ) بسماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد احمد الصافي، يوم الخميس ١٩-٣-٢٠٢٠م الموافق ٢٣-رجب-١٤٤١هـ لمناقشة الظروف الامنية التي يعيشها البلد والتطورات الجديدة التي تشهدها هذه القوات.

واضاف الياسري: قد كان لسماحة السيد الصافي التوجيهات عدة وهي، اولا، ان الفكرة – الاليات- التنفيذ- كلها يجب ان تكون وطنية وهذا ليس مطلباً جديداً بل هو مطلباً طبيعياً و فِي كل البلدان.

واضاف الصافي: المقاتلون الذين قاتلوا و رابطوا و أحرزوا النصر لهم كامل الحق في إشغال المواقع المتقدمة الادارية فهم قد صدقوا الاستجابة للفتوى المباركة، ولسيد الفتوى ومدينة الفتوى وبلد الفتوى ؛ العراق العزيز : الذي ينتظر منا الكثير.

وتابع الصافي: انكم تحملتم الحيف في أوقات المعارك وقد حاول البعض ان يحول الولاء إلى ولاء شخصي ومورست عوامل ضغط كثيرة، من جملتها شق الصف فالذي معهم يعطى جميع المكتسبات والذي يختلف معهم تمنع عنه جميع المكتسبات وهو اُسلوب لا إخلاقي وبعيد عن القيم الحقة ولازالت بعض هذه الممارسات موجودة عند بعضهم بل الأغرب من ذلك انهم يفترون على المرجعية صاحبة الفضل علينا وعليهم فكيف يمكن التعامل مع هؤلاء.

وشدد الصافي: أنتم لا تزهدوا بأحد ولكن من زهد فيكم فأنتم فيه أزهد.

وبين الياسري: اختتم القادة جلستهم مع سماحة السيد الصافي بإستعراضٍ لجهود مواجهة فيروس كورونا الذي يهدد صحة المواطنين مؤكدا سماحته على الالتزام بالتعليمات الصحية والتعامل مع الجهات الطبية والدفاع المدني للوقاية من هذا الوباء./انتهى.