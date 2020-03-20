وزارة السياحة والاثار المصرية تدعو لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار علي صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان،

قامت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بجولة تفقدية اليوم الخميس التاسع عشر من مارس 2020 م الجاري للمكاتب التابعة للوزارة وللهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، وذلك للاطمئنان علي صحة العاملين بها وانهم يتبعون إجراءات واشتراطات السلامة.

واثناء الجولة وجهت الأستاذة غادة شلبي جميع العاملين بالمكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور،

كما حرصت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة علي لقاء السائحين للاطمئنان علي إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة الدولي.