وكيل وزارة الصحة: الاصابة بفيروس كورونا ليست مزحة وقلقون من التجمعات الدينية

نبه وكيل وزارة الصحة جاسم عبد العزيز الفلاحي، الخميس، الى أن الاصابة بفيروس كورونا ليست مزحة، فيما اشار الى أن الوزارة وخلية الازمة الخاصة بالتصدي للفيروس قلقة من التجمعات الدينية والاجتماعية، اكد ان العراق اول بلد بالعالم منع السفر الى الصين بسبب الفيروس.

وقال الفلاحي إن “فيروس كورونا يمتاز بسرعة الانتشار وشدة العدوى، كما أن طبيعيته الجينية متغيرة وليست ثابتة، ما يهدد بالاصابة بصورة مستمرة”.

وأضاف الفلاحي، أن “حظر التجوال الذي تم تنفيذه مؤخرا لم يأت للفسحة او عطلة بل حالة طبية طارئة”، لافتا الى أن “التلامس واحد من اخطر وسائل نقل عدوى الفيروس”.

والمح وكيل وزارة الصحة الى أن “الاصابة ب‍فيروس كورونا المستجد ليست مزحة، وما نشاهده بالشارع يجعلنا نصاب بالاحباط”، مؤكدا بالقول “لدينا قلق كبير من التجامعات الدينية والاجتماعية، ونخشى ان يتضاعف أعداد المصابين بوجود تلك التجمعات الكبيرة”.

وتابع، أن “وجود تجمعات خطر على الصحة بصورة عامة، ومن يستهين بصحته عليه ان لا يستهين بصحة وحياة الآخرين”، مشيرا الى أن “العراق اول بلد بالعالم منع السفر الى الصين بسبب فيروس كورونا”.

وحذر الفلاحي قائلا، “اذا استمرت هذه الاستهانة وهذا الاسترخاء بهذا المرض نخشى من ان يكون الاسبوعين المقبلين يحملان رقما وبائيا عالي جدا”.