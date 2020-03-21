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ارفع صوتي بالنداء الى اصحاب القرار

العالم العربي يعاني من اجتياح الارهاب و الحروب والدمار و الموت وها هو الان تجتاحه الفيروس الوبائي لا بد من رفع النداء الى اصحاب القرار حيث ان عملية اجلاء المواطنين المقيمين بالخارج الى اوطانهم بطريقة غير مدروسة هي السبب في تفاقم عدد المصابين بهذا الفيروس الفتاك كما ان اغلبهم موجودون بولايات مختلفة من جمهورية او مملكة والدليل ان المستوردين لفيروس كورونا منتشرون في كذا مدينة وقرية وولاية او ضيعة او كفر من الشمال الى الجنوب. و هذا هو السبب في اصابة اغلب المسلمين و العرب المقيمين بدولهم بالوباء لو ان كل عائد من الخارج يصيب ثلاثة بالعدوى والثلاثة كل منهم يصيب ثلاثة وكل سائق سيارة اجرة “تاكسي” يعدي كل يوم راكبا مدة 14 يوما يكون حقا الوطن العربي اكبر مقبرة للموبوئين لا قدر الله لذا اقول على الدول العربية و المملكات العربية ان تتصرف بالحكمة وان تُلْزم بسرعة العائدين بالحجر الصحي الاجباري ووضعهم تحت الحراسة المشددة و الاقامة الجبرية بمراكز معدة لذلك.

الاديبة و الكاتبة و الناقدة و الشاعرة فوزية بن حورية

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