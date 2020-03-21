السفارة الأمريكية تعلن تعليق منح التأشيرة بقنصليتها في أربيل

أصدرت السفارة الاميركية في بغداد، تنبيهه امنيا لمواطني الولايات المتحدة بالعراق، فيما أعلنت تعليق القنصلية الأمريكية العامة في أربيل جميع خدمات منح التأشيرة.

وقالت السفارة في بيان “اعتباراً من تاريخ 19 آذار 2020، علقت القنصلية الأمريكية العامة في أربيل جميع خدمات منح التأشيرة في أربيل، بحيث يمكن للمتقدمين إعادة جدولة مواعيدهم في أربيل عبر الإنترنت حتى تواريخ لاحقة”.

وأوضحت، “يرجى الملاحظة بأن سفارة الولايات المتحدة في بغداد لا تزال مغلقة لخدمة المراجعين، بحيث يمكن لمواطني الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق الذين يحتاجون إلى خدمات الطوارئ التواصل عبر البريد الالكتروني”.