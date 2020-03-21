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دارميات .. كورونا

 

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أتمنى لكم ولنا واحبابنا السلامة من هذا الفيروس الشرس
دارميات .. كورونا
ميسون نعيم الرومي
 
هم عندك ولد يفلان .. ناراوصچم ضربوهم؟
اودمهم جره نهران .. بالنجف دفنوهم؟
***
كورونا الله اعليـچ نـِـتــّـرَجـَه منچ
نهديـلچ (الخضراء) والبيهـَه ملگچ
***
 ( ايران ) كفي الاذى .. بلوه اجتنه اجديده
لمـّي (اذنابچ) وارحلي ..(كورونا) منريده
***
جمعوا أدوية (بغداد) ..للصين ودوهه
مرضى العراق اتلوب..ياهوْ اليداويهه؟
***
-(كورونا) جاي انخيچ .. سويهه جوده
زوريهه للخضراء .. وابليله ســـوده
***
ريتچ حريجه ابنار..(خضراء) الجريمه
كـلمن يـجي يـوليـچ .. والله حـريـمـَه
***
نوبه صچم،طلقات،تسميم..خطف اوغزونا
والنـوبـَه مـن (ايران) .. جابـوا (كورونا)-
***
بـرد اومطر طلقات .. ثـلج اومصايـب
-(كورونا) عَ الأبواب .. سـَـنـْة العجايب
***
أرد اسأل (الخضراء)..اشلميتي عندچ ؟
كلمن حرامي اوعار..گاعد ابســدّچ !!
***
ريت (الكورونا) كون ..لاذنك تجرهه
تاخذ ابحيف اگلوب .. غدرك حرگهه
***
شوف الحدود اليوم .. (خري) او(مري)-
المن نشتكي يا ناس .. (كورونا) تدري
***
كورونا جتنه اليوم .. وامكيفه لحزاب
ويـن الله والعـباس .. تغديهم اتـراب
***
يمته الفرج نرتاح؟ وانزيح الاشرار
يصحه وطنه ايطيب..واتشع الانوار
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حيا الله الشــبيبه اليوم .. حياكم اســباع
تاج النه فوگ الراس..للوطن أقـْوَه اذراع
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آذار / 2020
عمان / الأردن
 
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