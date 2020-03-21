دع القول فيما لاتعرف، كلمة للامام علي ع،

نعيم الهاشمي الخفاجي

قول بليغ للامام علي ع

عن أمير المؤمنين علي( علَيه السلام)

قال علَيه السلام

*دَعِ القَولَ فيما لا تعرِف، والخطابَ فيما لا تُكلّف، وامسِك عن طريقٍ إذا خِفتَ ضلالتَه، فإنَّ الكَفَّ عند حيرةِ الضّلالِ خَيرٌ مِن ركوبِ الأهوالِ.

كلمات ما أروعها مشتقة ومطابقة لما أمرنا الله سبحانه وتعالى حيث قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم،

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وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء:36]،)، للاسف عندما نجلس في المجالس أو عندما نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي تجد الكثير من الناس يكذب ويدلس لاتفه الأشياء يحاول خداع من لاعلم له، أتذكر كنا في مكان لاتتمناه حتى لعدوك أن كان عدو شريف وليس رذيل عندنا صديق أيضا خطيب قال مكاننا هذا يتمنوه مراجع انا قلت له سيدنا ماتجيب هذا المرجع في مكاني و خليني اخلص، لدى الشيعة ارث عظيم يضم آلاف الأحاديث والخطب المروية عن رسول الله محمد ص وعن الإمام علي ع وسائر الأئمة الكرام الاثنى عشر خلفاء الرسول صلى الله عليه واله وسلم، أحاديث تحث الإنسان على الصدق والقيم والأخلاق وتحث الناس على التعلم والمعرفة في كل مجالات الحياة، عندي صديق تشيع قال لي نعيم عندكم كنوز في القيم والأخلاق والمعرفة كانت غائبة عنا والحمد لله الذي وفقني لسلوك هذا الطريق، تجد ناس منا ينشر مقاطع لمعمين باعوا اخرتهم لدنيا مولتها لهم بالدولارات والريالات دول خليجية وهابية وصهيونية، منهم صبحي الطفل عندما كان زعيم لحزب ….. كان يبطش بالناس في اسم الله وحب المذهب، وبعد سقوط صدام الجرذ الهالك استضافته الجزيرة ليستخدموه حذاء ضد تحرر شيعة العراق من الظلم والنتن اوصف الارهابي اسامة بن لادن في صاحب العقيدة النقية في الاسلام، أتعجب عندما أجد خريج ومثقف يعيد نشر هذه المقاطع الهزيلة والغاية اضلال الناس، امس شاهدت مقطع فيديو نشر بمواقع التواصل الاجتماعي وحميرنا تفاعلوا معه مقطع الفيديو قالوا انه لمريضة في الكرونا محيط بها مجموعة فتيات جميلات قالوا انهن دنماركياتبدون كمامات وملابس وقاية لتقديم خدمة للمصابة؟ وهذه كذبة انا بالدنمارك منذ مايقارب ثلاثة عقود من الزمان، هنا بالدنمارك اذا تذهب للسوبر ماركت بينك وبين المشتري الذي يسبقك مسافة مترين، ارتداء كفوف ….الخ، المقطع الذي تفاعل معه السذج كان مقطع لفيلم يظهر سيدة مريضة وممثلات مثلن دور بناتها وحفيداتها والجيران اتين لزيارتها، للاسف البيئة العراقية جاهلة ببساطة يتم خداعهم، وعندما تدخل مع الناشر وتجده خريج وتقل له يا اخي هذا المقطع الذي نشرته غير صحيح يبقى يتفلسف ليثبت انه صح وانت مخطأ ……الخ.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.