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سفارة ايران في بغداد: نتمنى للسياسيين العراقيين التوفيق بخطواتهم المقبلة

صرح مساعد السفير الإيراني في بغداد، موسى علي زادة طباطبائي، أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية.

ونقلت وكالة “إرنا”، صباح اليوم، الجمعة، عن لسان زادة طباطبائي، أمنياته وأمنيات بلاده للسياسيين العراقيين التوفيق في الخطوات التي يتخذونها من أجل الأمن والإعمار والاستقرار في بلدهم.

وقال طباطبائي، إن سياسة إيران مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية واحترام انتخابهم المبني على الإجماع في الرأي والتفاهم الوطني وفي إطار الدستور.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد كلف عدنان الزرفي، الذي يتزعم “ائتلاف النصر” في البرلمان، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي قبل فترة عن هذا التكليف.

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