بسم الله الرحمن الرحيم

ضياع (الشيعة ينتظرون المهدي)..(المتظاهرين ينتظرون الكفوء)..(الخانعين ينتظرون دكتاتور)؟

تذهب للشيعة يقولون لك (ما تصفه الا بظهور المهدي)؟؟ تقول له (اين المهدي) يقول لك (موجود)؟ واخرين يقولون (سيظهر)؟؟ السؤال اين هو؟؟ ماذا ينتظر؟ وطبعا (المهدي عج) تستغله القوى الاسلامية لتخدير الشيعة بالبقاء بالانتظار والقبول بالطبقة السياسية الفاسدة ومليشياتها التي هي اكثر من تتاجر بفكرة المهدي..

تذهب (للمتظاهرين) تقول لهم.. لماذا لا تطرحون مشروع سياسي وقيادة وقائد.. يقولون لك (نتظر الكفوء)؟؟ تقول لهم اين هذا الكفوء؟؟ لماذا لم تجهرون باسمه؟؟ واتحداهم ان يجدون كفوء؟؟ فالكفاءات اما هربت.. واما مشغولة بالفساد والايفادات والرواتب .. والصفقات.. واغلبيتها مرعوبة وعازلة نفسها وغير جريئة بطرح نفسها لان البيئة الحالية تغلب عليها المليشيات والاحزاب الاجرامية..

تذهب لشريحة من الشعب يقولون لك (ما اصفيه الا دكتاتور) تقول لهم من هو؟؟ صدام وانقبر؟؟ يقولون لك (ضابط عسكري) تقول لهم الضباط اليوم اما ضباط دمج للمليشيات الايرانية الولاء، او ضباط مرعوبين من اصغر مليشياتي موالي لايران.. من مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل..

ونؤكد بان لا حل الا .. مشروع سياسي بديل.. يعترف بالحقائق الديمغرافية والجغرافية على الارض، ويدرك حقائق المكونات الكبرى الثلاث، كما فعل السويسريين بتاسيسهم سويسرا بالاعتراف بالمكونات الكبرى لديهم..وعليه لا حل الا:

1. جعل النظام بالعراق رئاسي فدرالي، فاقوى دول العالم (رئاسية فدرالية) كروسيا الفدرالية لبوتين، وامريكا الاتحادية لترامب.

2. تطبيق الفدراليات الثلاث، وخاصة اقليم وسط وجنوب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى..

3. جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك وصايتها السياسية عن العراق وشيعته..

هذه النقاط الاستراتيجية الثلاث تضع العراق ببداية الحل..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع)

بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها …

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سجاد تقي كاظم