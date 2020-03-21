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عمليات البصرة لمخالفي حظر التجوال: لاتجبرونا على اعتقالكم

أكدت قيادة عمليات البصرة، الجمعة، أن قرار حظر التجوال وضع لسلامة اهالي المحافظة خوفا من اتساع انتشار وباء فيروس كورونا، داعية مخالفي القرار الى عدم إجبار الأجهزة الأمنية على اعتقالهم.

وقالت القيادة في بيان “ندعو أبناء القوات الأمنية كافة للنهوض بمسؤلياتهم الوطنية والتطبيق الإجباري لفرض حظر التجول وذلك لضمان سلامة وحياة المواطنين وعوائلهم خوفا من اتساع ونتشار وباء فايروس كورونا”.

وأضافت القيادة، “نناشد أبناء محافظة البصرة كافة للتعاون مع الكوادر الطبية باجراءات الوقاية والمكافحة”، داعية اياهم الى، “عدم إجبار الأجهزة الأمنية على عتقال المخالفين لإجراءات فرض حظر التجول، سيما أن الواجب الذي يؤدية رجل الأمن ليس بالضد من اي احد”.

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