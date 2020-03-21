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فرض غرامات على 3296 مركبة خالف اصحابها حظر التجول في بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن فرض غرامات على 3296 مركبة خالف اصحابها حظر التجول في بغداد، محذرة من اتخاذ اجراءات “أشد” في حال استمرار المخالفات.

وقالت المديرية في بيان “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وللحفاظ على سلامة الجميع ندعو جميع المواطنين الألتزام التام بمقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 والألتزام بحظر التجوال المفروض لحماية ارواح الناس ومنع تفشي فايروس كورونا”.

وأضاف المديرية، إن “مفارزنا قامت برصد المخالفين غير الملتزمين بحظر التجوال وفرض الغرامات على المخالفين وكانت مجموع المركبات التي تم فرض الغرامات عليها (1793 ) مركبة في جانب الرصافة، و(1503) مركبة وحجز 36 مركبة في جانب الكرخ”.

ودعت المديرية، الى “الالتزام التام كون الاجراءات سوف تكون أشد بحق المخالفين غير الملتزمين بتعليمات لجنة الامر الديواني 55(خلية الازمة)”.

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