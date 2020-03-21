قرارات عاجلة تتخذها خلية ازمة مواجهة كورونا في ذي قار

اصدرت خلية الازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، جملة قرارات ضمن اجراءات مكافحة الفيروس، بينها اغلاق جميع منافذ المحافظة الى اشعار اخر.

وقال اباذر عمر العمر، محافظ ذي قار وكالة، في بيان إن جميع مؤسساتنا الصحية والامنية والخدمية والمؤسسات المدنية والنقابات المهنية تواصل بذل المزيد من الجهود في مواجهة تداعيات الاصابة بمرض فايروس كورونا.

واضاف أن خلية الازمة المعنية بهذا الشان والتي تشرف عليها ادارة المحافظة تعمل على اتخاذ القرارات والتوجيهات التي تواكب التطورات الحالية بالتنسيق مع الخلية المركزية من اجل الحد من انتشار الاصابات ومعالجة المشخصة منها لحماية ابناء المحافظة.

وتابع قائلا ، مع تصاعد وتيرة الاعلان عن تسجيل اصابات جديدة واخرها حالة وفاة سجلت في محافظتنا اصبح لزاما علينا اتخاذ القرارات اللازمة لحماية ابناء المحافظة بشتى الوسائل وحسب الصلاحيات الممنوحة لنا بما يضمن تنفيذ القرارات الجديدة.