‹قسد› تفرج عن 80 داعشياً بمناسبة عيد نوروز‎

أكد مصدر كوردي مطلع، اليوم السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها)، أفرجت عن ثمانين سجيناً من داعش في الرقة ودير الزور بمناسبة عيد نوروز.

وقال المصدر إن «قوات سوريا الديمقراطية أفرجت عن ثمانين شخصاً من سجن الرقة المركزي، كانوا اعتقلوا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، بمناسبة عيد نوروز».

وأوضح أن «الإفراج عن هؤلاء المعتقلين تم بكفالة وجهاء العشائرالعربية في الرقة ودير الزور».

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أطلقت سراح المئات من أنصار تنظيم داعش الذين «لم يرتكبوا الجرائم بحق سكان المنطقة» بكفالة من وجهاء العشائر العرية في شمال شرق سوريا، وفق مسؤولي ‹قسد›.