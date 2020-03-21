لمنع تفشي الفيروس.. اغلاق مساجد الموصل للاسبوع الثاني

اغلقت مساجد مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ابوابها امام قاصديها من المصلين للاسبوع الثاني وذلك ضمن اجراءات منع تفشي فيروس كورونا التي شهدت امس الخميس حالتي اشتباه بالاصابة.

وقال مراسلنا في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، إن المساجد طبقت قرارات خلية الازمية في نينوى، مشيرا الى أن اغلاق المساجد مستمر للاسبوع الثاني في مدينة الموصل منعا للتجمعات والاختلاط وكاجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

وناشدت خلية الازمة لمواجهة الفيروس في العراق قبل قليل، المراجع الكرام والوجهاء والنخب الأكاديمية للتدخل العاجل لإيقاف حركة المواطنين لأي ظرف كان، واعلنت أن العدد الكلي للإصابات المؤكدة بلغ ١٩٣ حالة.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، الخميس، 19 آذار، تسجيل 15 إصابة جديدة ب ‍‍فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 192 بينهم 13 حالة وفاة سابقة و43 حالة شفاء.

ودعا استفتاء للمرجع السيستاني في وقت سابق إلى الالتزام بـ “منع التجمعات”، مشددا على الالتزام بـ “منع التجمعات” وأخذه على محمل الجد.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها، مشددة على ان الفيروس سيفتك بالشعب العراقي في حال عدم الالتزام، كما دعت العمليات المشتركة والقيادات الامنية الى تحمل مسؤولياتها في ذلك.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، “جائحة”، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي ب‍الصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.