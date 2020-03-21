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محافظ النجف يوجه بتنفيذ اعتقالات وغرامات مالية على مخالفي قرار حظر التجوال

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، بتنفيذ اعتقالات بحق المواطنين المتجولين وايضا عرامات مالية على اصحاب المركبات التي تتجول خلال فترة حظر التجوال.

وقال الياسري “ستغلق بعض محطات الوقود والعيادات الخاصة لزيادة الحظر وقد نعلن الحظر الكامل وليس الجزئي بسبب تزايد أعداد المصابين وعدم التزام المجتمع”.

وأضاف الياسري، أنه “لم يتم تقديم أي دعم للنجف ونتوقع ازدياد المصابين، ووجهنا قيادة الشرطة باعتقال من لا يلتزم بالحظر وغرامة مئتين الف دينار على أصحاب المركبات”.

وتنفذ القوات الامنية في محافظة النجف ومحافظات اخرى بينها العاصمة بغداد حظرا للتجوال على الاشخاص والمركبات كاجراء احترازي للحد من انتشار وباء فيروس كورونا الذي بدأ ينتشر سريعا بتلك المحافظات.

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