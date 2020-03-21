نائب: معالجات احتواء ازمة كورونا احادية الجانب ويجب ان لاتؤثر على ارزاق الناس

اكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية النائب غايب العميري، الجمعة، أن معالجات احتواء ازمة كورونا احادية الجانب، مؤكدا على ضرورة أن لا لاتؤثر على ارزاق الناس.

وقال العميري ان “الاجراءات التي اتبعتها وزارة الصحة وخلية الازمة الحكومية لاحتواء وباء كورونا يعمل بها كأجراء احترازي في جميع دول العالم، لكن المعالجات كانت احادية الجانب على اعتبار انه كان من الضروري ان يتم دعمها بخطط اخرى لا تؤثر على ارزاق اصحاب الدخل المحدود وكما حصل في دول اخرى”.

وأضاف العميري، “يجب التعامل مع الوباء والازمة بشكل مهني وشامل وتقديم الحلول والمعالجات بالشكل الذي يحقق افضل النتائج ويقلل الضرر الى ادنة المستويات”، مؤكدا أن “هناك طلبا قدمناه لتشكيل خلية طوارئ موازية الى خلية الازمة الحكومية بغية متابعة وتقييم عملها لتحقيق التكامل وتحقيق النتائج الافضل التي يطمح اليها المواطن”.