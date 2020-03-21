نائب يدعو لتطبيق قرار اغلاق المنافذ الحدودية على الجميع “دون استثناءات”

دعا عضو في لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، الجمعة، الى تطبيق قرار اغلاق المنافذ الحدودية ومنع الاستيراد تجنبا لوباء كورونا على جميع المنافذ وعدم تقديم اي استثناءات لاي منفذ.

وقال النائب البديري إن “الوضع خطير جدا وهناك قرارات عديدة تم اصدارها قيدت المواطنين وزادت من الاعباء عليهم، بالتالي فاننا في ظل هذه الاجراءات ينبغي علينا الابتعاد عن المجاملات او المحسوبية والخواطر لهذا الطرف او ذاك لان الامر يرتبط بحياة المواطنين ومصير بلد باكمله”، مبينا ان “هناك معلومات لدينا بتقديم وزارة الزراعة في اقليم كردستان طلبا الى الحكومة الاتحادية لاستثناء منافذ الاقليم من قرار الاغلاق واستيراد السلع الغذائية من دول الجوار”.

واضاف البديري، ان “اي استثناء او سماح باستيراد بضائع من دول استشرى فيها الوباء، معناه ضرب اجراءات الوقاية عرض الحائط ، بالتالي، فأن كل من يجامل طرف على حساب المصالح العليا للبلد وحياة المواطنين فهو خائن للشعب لانه يعرض الامن الوطني للخطر وينبغي احالته للقضاء ومحاسبته فورا”، داعيا الحكومة الاتحادية “لعدم السماء بدخول اي بضائع طيلة فترة الاحتواء للوباء والعمل بشكل مهني ومنع التجاوزات او المساومات ذات المصالح الضيقة على حساب المصالح العليا”.

وكانت هيئة المنافذ العراقية، اعلنت في الثامن من اذار الجاري، البدء بتنفيذ قرار خلية الازمة الحكومية بإغلاق المنافذ البرية بشكل تام ، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.