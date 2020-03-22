أمي

بقلم: ذكرى البياتي

كسرت كوبا فضربتني ..كف

ولما غابت كسرت كل الكؤوس ومددت يدي فأين انت

أماه لقد قست علي الأيام وغلبنى الزمان

فراقكي مثل الموت يقبض بانامله القاسية على شرايينى

كلما سرت فى الطريق أشعر بوحدتى وبغربتي

واشتياقي لكي واسمع نعم اسمع صوتك ينادينى

كالصدى البعيد فاجمع كل صمتى فيرقص فرح واصغى أليه

وكاننى اعيش الماضى اذكر سفرنا بالقطار الى نينوى

الى بيت جدي آه يا أماه كل القلوب قاسية لا تعطي إلا تأخذ

حتى الابتسامة عندهم لها مقابل عندما غبتي غابت الحياة معاكي

حبيبتي انى اشتاقك وشوقى له أمل اللقاء

انتظرينى امي إنى بمشيئة الله آتية فالعمر

مضى وسيحين ألقاء بأمر الله …