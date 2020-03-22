استخدمت جرارات زراعية.. الهلال الاحمر تعلن تعفير 3000 موقع في بغداد والمحافظات

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، اليوم السبت، عن تعفير أكثر من 3000 موقع في مختلف محافظات العراق، مبينة أنها استخدمت جرارات زراعية في عمليات التعفير.

وقالت الجمعية في بيان إنها “شكلت فرقاً ميدانية تقوم يومياً بحملات تطهير لمختلف المؤسسات المدنية والحكومية والمراقد والأحياء السكنية والسجون وغيرها بغية الحد من انتقال فايروس كورونا”.

وأضاف البيان، أن “المتطوعين استخدموا الجرارات الزراعية والعربات في رش في الشوارع والأسواق العامة، واستطاعت هذه الفرق تعفير أكثر من ثلاثة الاف موقع في مختلف مناطق العراق”.

وأشار إلى أن “الفرق ما زالت متستمرة في التطهير كإجراء وقائي للحد من انتشار فايروس كورونا”، داعية المواطنين إلى “الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة وتطبيق الارشادات الوقائية تفاديا للأخطار المحتملة للفايروس”.