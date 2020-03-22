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التعليم العالي تسبتعد استئناف دوام الجامعات والمعاهد في الوقت الحالي

استبعدت وزارة التعليم العالي، السبت، استئناف دوام الجامعات والمعاهد في الوقت الحالي، مبينةً أن ذلك مرتبط بقرار خلية الأزمة وحظر التجوال.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي قوله”: نستبعد عودة الدوام إلى الجامعات والمعاهد في الوقت الحالي”.

وأضاف، أن “استئناف الدوام في الجامعات والمعاهد مرتبط بقرار خلية الأزمة وحظر التجوال”، مشيراً إلى “استمرار المحاضرات بشكل كامل عبر المنصات الإلكترونية بين الطلبة والأساتذة ومن ضمنها إجراء الاختبارات”.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فايروس كورونا المستجد.

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