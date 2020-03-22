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الخزعلي: الوضع يفرض ان تعطى الحكومة الحالية صلاحيات استثنائية

أكد الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، السبت، أن الشعب العراقي يعيش حالياً ظروفاً حساسة وخطرة، وفيما أشار إلى أن الوضع يفرض ان تعطى الحكومة الحالية صلاحيات استثنائية لتستطيع معالجة الوباء من خلال اعلان حالة الطوارئ، شدد على أن كل الخبراء والمعنيين يؤكدون بان الفترة المقبلة هي الأهم والأكثر خطورة بالنجاح او الفشل بالتصدي لهذا الوباء.
وفيما يلي نص الرسالة:
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