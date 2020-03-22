إستنكر السفير الدكتور هيثم ابو سعيد (مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان خطف شابين من المقاومة اللبنانية محمد علاء الدين درمش، وعبد الهادي أحمد كردي و قبلهم خمسة عناصر من الجيش السوري على نفسها “شيخ الكرامة” وتحت ذريعة إسترجاع المفقود رعد عماد بالي.

وأشار السفير أبو سعيد أن قضايا الخطف غير مرغوب فيها لدى اللجان الحقوقية الدولية بالمطلق وتعتبر حجز حرية الناس أمر مرفوض ولا يمت إلى الأخلاق التي عرفتها محافظة السويداء، وإن كان هناك من مفقود فليست هذه الطريقة الأمثل لإسترجاعه.

واشار السفير ابو سعيد أن الجيش لا يقوم بعمل خطف وهذا لا يندرج ضمن مفاهيمه وإنما إذا كان له مطلوب فهو يقوم بعمل توقيف وجاهية لأنه يتصرف وفق القانون والمعايير للدولة. بناء عليه تمنى السفير ابو سعيد من وجهاء المحافظة وضع حد نهائي لهذه الأعمال التي لا تمت بأي صلة لأهل محافظة السويداء وهم من قاموا بحرب ضروس عندما إعتقل الجيش الفرنسي أدهم خنجر من دار الزعيم الكبير الراحل سلطان باشا الأطرش.

السفير الدكتور هيثم ابو سعيد يستنكر إعتقال أفراد من المقاومة والجيش في السويداء