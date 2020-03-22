الكهرباء: ساعات تجهيز الطاقة بلغت في بغداد والمحافظات 24 ساعة باستثناء محافظتين

اعلنت وزارة الكهرباء، السبت، عن بلوغ ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات 24 ساعة، ما عدا محافظتي كركوك وصلاح الدين.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي قوله، إن “دوائر الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة لأدامة عمل المراكز الصحية والمستشفيات ولا يوجد نقص في الطاقة الكهربائية”.

وأضاف العبادي، أن “ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات بلغت (24) ساعة باستثناء صلاح الدين وكركوك، تزود بأقل نسبيأ”.

وأوضح أن “ملاكات الوزارة في حالة استنفار دائم لمعالجة أي خلل حاصل بسبب الأحوال الجوية”.