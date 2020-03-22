النجف ترفع حالة الإنذار القصوى (ج) عقب ارتفاع المصابين بكورونا إلى (23)

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، عن رفع حالة الإنذار القصوى (ج) عقب ارتفاع المصابين بكورونا إلى (23) مصابا.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الياسري قوله “تم رفع حالة الإنذار القصوى (ج) في عموم مناطق المحافظة عقب ارتفاع عدد الإصابات ب‍فيروس كورونا إلى (23) حالة”.

واضاف ان “الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد كبير من المخالفين لتوجيهات خلية الأزمة بشأن حظر التجوال”، مشيرا الى “اننا طلبنا من قيادة العمليات المشتركة إرسال فوج من الجيش لمساندة القوات الأمنية في عملية فرض حظر التجوال”.

يذكر ان وزارة الصحة اعلنت اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا في عموم العراق الى 214 شخصا.