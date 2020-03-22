بتوجيه من وزير النفط.. تجهيز كرفانات لمشفى في البصرة دعما لحملة الوقاية من كورونا

أعلنت شركة المشاريع النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط، السبت، عن تجهيز مستشفى الجمهورية في البصرة بالكرفانات والتجهيزات الأخرى مساهمة من الوزارة في الحملة الوطنية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير عام الشركة محمود عباس في بيان إن “ضمن الحملة الوطنية للحد من انتشار فايروس كورونا قامت وزارة النفط بتجهيز مستشفى الجمهورية بمحافظة البصرة بعدد من الكرفانات والتجهيزات الأخرى، وذلك تلبية لحاجتها الماسة”.

وأَاف عباس، أن “تقديم هذه المساعدات العاجلة ل‍مستشفى البصرة الجمهوري جاء بتوجيه من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس غضبان لدعم القطاع الصحي في البلاد لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فايروس كورونا المستجد”.

وأضاف عباس ان “مستشفى الجمهورية في محافظة البصرة قد تم تخصيصه لاستقبال المصابين بفايروس كورونا مما تطلب الحاجة الى توفير كرفانات وتجهيزات أخرى سارعت وزارة النفط بتلبيتها”.