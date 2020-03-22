تمديد حظر التجوال في اقليم كوردستان حتى ا نيسان المقبل

ضمن اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا ، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الأحد ، تمديد حظر التجوال الشامل في عموم محافظات الاقليم الاربعة ، حتى الاول من ابريل / نيسان المقبل .

بيان للوزارة ، قال أن ” الحظر يشمل المواطنين ايضا بالاضافة الى السيارات والمركبات والعجلات ، مع استثناء الحالات الضرورية جدا ، وسيتم تغريم السواق المخالفين بحسب ما جاء في البيان رقم 19 لسنة 2020″.

مشيراً الى ان “السماح للشركات النفطية يكون بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية والشركات المعنية والرخص الخاصة تكون بالتنسيق مع الجهة المعنية”، مبينا “ان تلك الرخصة تمنح من قبل وزارة الداخلية/ المديرية العامة للديوان فقط”.

مردفاً ” لن يسمح لموظفي الدوائر أو الضباط الذين يخدمون في المحافظات العراقية بالعودة الى اقليم كوردستان حتى لو كانوا من سكنة الاقليم وفي حال عودتهم سيتم وضعهم في الحجر الصحي”.

البيان اعطى صلاحية تنظيم الاسواق والافران وحركة فرق دائرة الكهرباء وايصال الوقود والامور الاخرى الخاصة بالحياة اليومية للمواطنين .

كما شدد البيان على اتخاذ اشد العقوبات القانونية بحق المخالفين لقرار الحظر.