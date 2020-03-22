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تمديد حظر التجوال في العراق حتى السبت المقبل

ضمن الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا ، قررت خلية الازمة الحكومية ، اليوم الاحد ، تمديد حظر التجوال في عموم العراق لغاية السبت المقبل .

وقالت الخلية في بيان، انها “قررت تمديد حظر التجوال لغاية يوم السبت القادم باستثناء الدوائر الامنية والصحية والخدمية والدبلوماسيين والكوادر الاعلامية”.

مضيفة ، انه ” تم استثناء منتسبي وزارة المالية ودائرتي المحاسبة والموازنة والمصارف الحكومية من حظر التجوال”، مؤكدة “ايقاف الاستقطاعات المترتبة على القروض الممنوحة”.

مشيرة الى ” الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية لغاية مساء السبت المقبل واعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي”.

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