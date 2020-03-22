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لكم ولنا السلامة من هذا المرض اللعين

اهديها الى المرأة العراقية بمناسبة عيد الأم

ثـنوه ابنياتچ ثـنوه

ميسون نعيم الرومي

* (ثنوه) ابنياتچچ يا (ثنوه)-

ورد امفتح بيضه اوسمره

قـِدْوات اوبـيهـن نـِفـْخـَـر

-(مـَلـْكوك) السماهن عـَوْرَه

صوتچ عالي هـَـزّ الكون

-(اعراقيه) وانتِ الثوره

***

ليلو اويلمع،محله اعيون

اغزيله امضمـْرَه يالحلوه

نجمه اوتلمع يا محلاچ

بخدودچ شعـَّـت گـَمـْره

-(ثنوه) ابنياتچ يا (ثنوه)-

گلبچ يا (ثنوه) اشـكبره؟

***

امأصله الحلوه اتهزالگاع

إخـت الإخـوه يالنـمـْرَه

سـومر اهلچ وي آشور

تاريخ اليشهـَـد يالحرَّه

رادوا غصباً وايـذلوچ

درس انطيتيهم عـِـبـْرَه

***

ما تـتراجع بنت اأصول

سلطه اوتظلم بـَـرَّه بـَـرَّه

فالتحا ثـِـورة تشــريـن

ثـوره شـَـعبيه اوفـِـكـْره

-(ثنوه) ابنياتچ يا (ثنوه)-

بـيـچ الثـوره مـنـْـتصرَه

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* (ثنوه)اسم والدة ايقونة تورة تشرين الشهيد صفاء السراي

الذي كان يحب ان ينادوه (ابن ثنوه)

لهما المجد والخلود

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21/آذار/2020