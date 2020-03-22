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لكم ولنا السلامة من هذا المرض اللعين
اهديها الى المرأة العراقية بمناسبة عيد الأم
ثـنوه ابنياتچ ثـنوه
ميسون نعيم الرومي
*(ثنوه) ابنياتچچ يا (ثنوه)-
ورد امفتح بيضه اوسمره
قـِدْوات اوبـيهـن نـِفـْخـَـر
-(مـَلـْكوك) السماهن عـَوْرَه
صوتچ عالي هـَـزّ الكون
-(اعراقيه) وانتِ الثوره
***
ليلو اويلمع،محله اعيون
اغزيله امضمـْرَه يالحلوه
نجمه اوتلمع يا محلاچ
بخدودچ شعـَّـت گـَمـْره
-(ثنوه) ابنياتچ يا (ثنوه)-
گلبچ يا (ثنوه) اشـكبره؟
***
امأصله الحلوه اتهزالگاع
إخـت الإخـوه يالنـمـْرَه
سـومر اهلچ وي آشور
تاريخ اليشهـَـد يالحرَّه
رادوا غصباً وايـذلوچ
درس انطيتيهم عـِـبـْرَه
***
ما تـتراجع بنت اأصول
سلطه اوتظلم بـَـرَّه بـَـرَّه
فالتحا ثـِـورة تشــريـن
ثـوره شـَـعبيه اوفـِـكـْره
-(ثنوه) ابنياتچ يا (ثنوه)-
بـيـچ الثـوره مـنـْـتصرَه
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*(ثنوه)اسم والدة ايقونة تورة تشرين الشهيد صفاء السراي
الذي كان يحب ان ينادوه (ابن ثنوه)
لهما المجد والخلود
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21/آذار/2020
ســــــــــــــتوكهولم