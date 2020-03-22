صدام قتل آلاف الشيعة طائفيا ام قضائيا؟

احمد كاظم

اكاديمي يس يم يتساءل بلوعة ان كان اعدام صدام طائفي ام قضائي و لكنه لم يتساءل عن قتل صدام لآلاف الشيعة خاصة خلال الانتفاضة الشعبانية ان كان طائفيا ام قضائيا لانه على يقين ان قتل الشيعة طائفي اثلج قلبه.

للطائفية حدود الا عند المتسائل لان طائفيته و حنينه لسيده لا حدود لهما لاعتقاده ان الشيعة فرس مجوس قتلهم احلّه مذهبه.

لماذا يحن المتسائل بهذه اللوعة لعهد سيده؟

اولا: لانه شن ّحربه الطائفية على ايران لمدة 8 سنوات بالتحالف مع امريكا و الخليج الوهابي الذي يشاركه طائفيته و حقده على الشيعة.

ثانيا: لانه كان مستشارا (نسائيا) لعدي و خسر منصبه الذي اغرقه بالمال الحرام.

ثالثا: لانه من حاضني الدواعش بجهاد النكاح لتحيق طائفيته البغيضة.

باختصار: لا علاج لطائفية اكاديمي يس يم الاّ بعودة حكم البعث الطائفي للخلاص من الشيعة.