عمليات بغداد تعلن القبض على 306 مخالفين لإجراءات الحظر وفرض 4132 غرامة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن إلقاء القبض على 306 مخالفين لإجراءات الحظر، فيما أشارت إلى فرض 4132 غرامة في جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان ان “قواتنا الامنية تواصل الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، حيث القت القبض اليوم على ٣٠٦ مخالفاً لإجراءات الحظر، كما حجزت ١٢٧ عجلة ودراجة، في حين فرضت ٤١٣٢ غرامة في جانبي الكرخ والرصافة”.

ودعت القيادة، المواطنين إلى “التقيد التام بالقرارات الصادرة من الجهات المختصة للوقاية من فايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتؤكد انها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلاً عن تقديمها المساعدة للأشخاص والعجلات المستثنية من حظر التجوال”.