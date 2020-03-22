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عندما يتجول فيروس كورونا بين الاغبياء والجهلة

مع الاسف الشديد العراق  ينقصه الوعي الصحي والطبي , ولم يكترث الى  اهمية القول المأثور الوقاية خير  من العلاج . لهذا السبب  ينجرف البسطاء والسذج والجهلة  الى اللجوء الى الخرافة والشعوذة في العلاج من الامراض حتى الفتاكة , هذه العقلية متشبثة في معتقداتها الخاطئة  لا يمكن تغييرها ضمن عقليتها المنغلقة , حتى مع انتشار فيروس كورونا , لم يلتزموا بأبسط شروط العناية اللازمة في الوقاية , والتقيد  في الارشادات الطبية والصحية  , التي تحد من انتشار عدوى الوباء الخطير . لاشك من  الغالبية منها تعاني الفقر والعوز والحالة الرثة في الحياة والمعيشية . تعاني المعاناة والاهمال , في شحة وفقر الخدمات الطبية والصحية . في دولة غنية بموارد المالية للنفط ولكنها فقيرة ومفلسة بسبب الطغمة الحاكمة الفاسدة  , التي لم  تخلق ابسط الشروط  للبنية التحية للاصلاح والتطور وتحسين الخدمات العامة  ,  بما فيها الخدمات الطبية والصحية . التي تؤهلها في العلاج والدواء . في  الحالات  الخطيرة مثل كارثة هذا الوباء كورونا , سوى استنزاف  اموال الدولة لتصب في جيوب وارصدة الفساد والفاسدين . ان تجعل الحياة في خطر فتاك تلعب به الامراض والاوبئة المعدية والفتاكة . لذلك اننا في وضع كارثي في هذا الوباء الخطير فيروس كورونا . ووضع الخدمات الصحية والطبية في أسوأ حالاتها السيئة والعاجزة بالشلل التام , رغم ان وزارة الصحة استنزفت امولاً خيالية وخرافية من ميزانية الدولة , وحسب تصريح وزير الصحة الحالي , بأن رصد لوزارة الصحة امولاً ضخمة وكبيرة جداً من عام 2003 الى عام 2014 رصد مبلغ خرافي يقدر بحوالي 50 ترليون دينار عراقي , وكل عام يرصد مبلغ حوالي اكثر من مليارين دولار . والمفروض بهذه المبالغ الضخمة ان تجعل الخدمات الطبية والصحية في افضل حالاتها حتى على دول المنطقة . ولكنها ذهبت الى جهات الفساد والفاسدين . وظل الجانب الصحي والطبي في فقر مقدع بالشلل , بل رجعت حالة المستشفيات البائسة والفقيرة , التي اصبحت مرتع للقطط والجرذان والبعوض والذباب , حتى رجعت الى الوراء عقود طويلة نتيجة الفساد الذي نخرها وافلسها . والمستوى الطبي والصحي يتدهور عاماً بعد عام , حتى عجزت الوزارة  في  توفير 5 مليون دولار حسب تصريح الوزير الصحة , لمعالجة كارثة فيروس كورونا . لذلك اطلق الوزير  على وزارته تسمية ( الوزارة التعبانة ) . وعاجزة حتى في توفير ابسط مستلزمات الوقاية الطبية والصحية . وعاجزة تماماً في الصد من انتشار العدوى . في اجراءاتها الضعيفة والهزيلة هي نقطة في بحر . وكل ما في الامر لتعويض عن عجزها وفشلها , عدم التصريح الحقيقي في عدد الاصابات وعدد الوفيات  يومياً  . في غمط الحقائق امام الكارثة التي اصابت الشعب العراقي , لانها مفلسة مثل الدولة التي هي على شبح الافلاس من انخفاض اسعار النفط عالمياً  , التي تدهورت بشكل غير مسبوق , وسينعكس على شبح الازمة الخانقة والكارثية , ابسطها بأنه  سيجعل  الدولة ليس في مقدورها ان تدفع الرواتب للعاملين والموظفين والمتقاعدين . يعني بأختصار شديد سيشهد العراق حالة افلاس كارثية . وخاصة انه يدفع معونة سنوية ضخمة الى ايران  التي اصبحت المعونة المالية العراقية اكسير الحياة لنظام خامئني , الذي افلس تماماً وسدت كل الابواب في وجهه . ماعدا الباب العراقي الذي يضخ الاموال بدون وجع وضمير ومسؤولية , كلما في الامر ,   ان يظهروا انهم امناء وخدم لولاية الفقيه , ولكن على حساب افلاس ميزانية العراق المالية , امام هذا الواقع الكارثي . سترفض الدول والبنوك الكبرى اقراض العراق مالياً لانه دولة مفلسة , رغم الشروط القاسية ومنها  الفوائد الكبيرة التي تفرضها , لكن ( بالوعة ايران ) تتحرج هذه الجهات في تسليف العراق , كما امتنعت في تسليف ايران حين  طلبت من الصندوق الدولي سلفة مالية ولكنه رفض . لذا فأن الحمل الثقيل الايراني يهدد بأفلاس العراق ايضاً  . في هذه الظروف الخطيرة , في كارثة وباء كورونا . ولكن من جهة اخرى يزيد الطين بلة , ان البسطاء والسذج والجهلة لا يتقيدون بالاجراءات الوقائية , لم يدركوا حالتهم الكارثية المحيطة بهم . بخرق الالتزام بمنع التجول والتجمعات والمسيرات الشعبية . بالتوجه الآف الى الزيارة الدينية في بغداد , ولم يلتزموا بالقانون والنظام . في البقاء في منازلهم , انهم جلبوا الكارثة لهم والى عوائلهم والناس الاخرين الابرياء  , وحتى الحجر الصحي امام الخطر الكارثي , لم ينفع والله يستر ( لا سامح الله ) سيشهد العراق اذا تمسكوا هؤلاء السذج بعقلياتهم  , سيكون العراق مثل مصير ايران الجثث مرمية في الشوارع ……. والله يحفظ العراق من الكوارث المحدقة به من كل جانب . الفساد وكورونا وهما وجهان لعملة واحدة .
 جمعة عبدالله 
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