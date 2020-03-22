قرارات جديدة لخلية الازمة في الانبار

قررت خلية الازمة في الانبار، السبت، تمديد حظر التجوال في المحافظة من اليوم حتى السبت المقبل وتعطيل الدوام لمدة أسبوع.

وقالت الخلية في بيان أنه “تقرر تمديد حظر التجوال في محافظة الانبار من اليوم السبت ٢١ آذار ٢٠٢٠ الساعة ١١ ليلاً ولغاية يوم السبت القادم ٢٨ آذار ٢٠٢٠ الساعة ١١ ليلاً”.

وأضاف البيان أنه “تقرر غلق كافة حدود المحافظة ما عدا سيطرة الصقور والتحدي وسيطرة السقي في قضاء النخيب ويسمح بدخول كافة العجلات التي تحمل الادوية والمواد الغذائية والخضروات ولغاية يوم السبت الموافق ٢٨-٣-٢٠٢٠ الساعة ١١ ليلاً”.

كما تقرر وفق بيان الخلية “تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية لمدة اسبوع من يوم الاحد ٢٢-٣-٢٠٢٠ ولغاية يوم السبت ٢٨-٣-٢٠٢٠ ويستثنى من ذلك الاجهزة الامنية والدوائر الخدمية والصحية والمؤسسات الإعلامية المخولة”.

وتابع بيان الخلية أنه “سيتم فرض غرامة مالية وقدرها 100 الف دينار للسيارات كافة لمن يخالف تعليمات حظر التجوال وتوقيف السائق وحجز المركبة لمدة عشرة أيام”.