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كتلة نيابية تشكو برهم صالح للاتحادية العليا

أعلن نائب عن كتلة “صادقون” النيابية (تتبع لمليشيا العصائب)عن تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية العليا إزاء ما وصفه بـ”الخرق الدستوري” الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليفه عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.

حسن سالم قال في تصريح متلفز ” قدمنا شكوى إلى المحكمة الاتحادية بخروقات رئيس الجمهورية، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يخرق فيها رئيس الجمهورية الدستور ولا يستمع الى الكتلة الأكبر”.

مضيفاً ، أن ” صالح كلف شخصية جدلية بتشكيل الحكومة ولم يراع الدستور والكتلة النيابية الأكبر في البرلمان “، مردفاً ” هذا يعتبر مخالفا للدستور”.

وكان صالح قد كلف النائب عدنان الزرفي من كتلة “النصر” النيابية بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما أعلن محمد علاوي وزير الاتصالات السابق انسحابه إثر عدم التوافق على حكومته.

هذا وكان رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي ، أكد اليوم الأحد ، أنه ماض بتشكيل حكومته، لافتا إلى انه على اتصال مع جميع الكتل.

مضيفاً : “لدي اتصالات مع الكتل والجهات الاخرى لتحديد الشخصيات التي ستتسلم الحقائب الوزارية في الكابينة” .

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