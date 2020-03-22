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كلمات لروح أمي في عيدها

          كلمات لروح أمي في عيدها

بقلم : شاكر فريد حسن

أمي يا شمس الروح

واشراقات الأمل

يا أجمل لحن

واحلى ملاك

وأغلى ما في الكون

يا نبع الحنان

ولا حنان يضاهيكِ

رغم غيابك عن الدنيا

ما زلتِ أمام ناظري

لا تبرحي عينيّ

أراكِ بوجهكِ القمريّ

الممتلئ صفاءً وجمالًا

تفتحين لي ذراعيكِ

تضميني وتقبّليني

فمنكِ يا أمي

تعلمت الصبر

والمحبة الإنسانية

ومنْ حليبكِ تجرعت

الفضائل والقيم

الكرامة والشهامة

وعزة النفس

في عيدكِ أهتف وأغني

أبكيك واترحم عليكِ

وأهديكِ عناقيد حُبّ

ووفاء

وباقات فُلّ وياسمين

لتهنئي في رمسكِ

وكل آذار

وأنت أمي

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