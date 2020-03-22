مصرف الرشيد يعلن رفع رواتب شهر آذار

أعلن مصرف الرشيد، السبت، عن رفع رواتب موظفي (42) دائرة من الدوائر الموطنة رواتبهم لدى المصرف لشهر اذار الجاري.

وذكر المصرف في بيان ان “عمليات رفع الرواتب انجزت يوم الثلاثاء المصادف 17/3/2020 لجميع الدوائر التي ارسلت صكوك رواتب موظفيها الى المصرف عبر برنامج المقاصة الالكترونية ACH التابع للبنك المركزي العراقي”.

وأضاف أن “جميع الرواتب مؤمنة، وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في جميع المحافظات، او من احد منافذ شركة سويج المعتمدة”.

وأوضح المصرف انه “بالإمكان استخدام بطاقة نخيل ماستر كارد لإتمام عمليات الشراء من جميع اجهزة الدفع الالكتروني POS التي تحمل علامة ماستر كارد الدولية، داخل وخارج العراق”.