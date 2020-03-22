نائب يدعو الى الافراج عن المعتقلين ممن لم يتورطوا باعمال “ارهابية”

دعا عضو مجلس النواب امجد العقابي، السبت، الى الافراج عن المعتقلين ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء ولم يتورطوا باعمال ارهابية، بغية تقليل الزخم في السجون لضمان عدم حصول كارثة صحية في حال انتشر وباء كورونا.

وقال العقابي إن “هنالك توجيه بضرورة الابتعاد عن التجمعات السكانية بغية عدم انتشار فايروس كورونا وكما هو معلوم فان السجون فيها اعداد كبيرة من السجناء وبغرف صغيرة، ما يعني حصول كارثة صحية في حال انتشار الوباء فيها”.

وأضاف أن “المصلحة العليا للبلد تستوجب ايجاد اليات لاطلاق سراح السجناء ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء او تورطوا باعمال ارهابية ولم يتبقَ على حكمهم فترة طويلة سواء من خلال عفو عام بتشريع برلماني او من خلال حالات عفو خاصة يصدرها رئيس الجمهورية ضمن صلاحياته الدستورية والقانونية”.

وأوضح العقابي، انه “في حالة اطلاق سراح هذه الفئات من السجناء فسيكون هنالك مساحة جيدة داخل السجون للمناقلة بين باقي السجناء ممن لم يشملهم العفو بغية تقليل الزخم والضرر بحال ظهور المرض في بعض السجون”.