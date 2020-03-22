نائب ينتقد اجراءات وزارة الزراعة في مواجهة اسراب الجراد ويصفها بالكلاسيكية

انتقد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، السبت، الاجراءات الكلاسيكية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة في مواجهة اسراب الجراد الهائلة، مبينا ان استخدام الرشاش اليدوي في مواجهة هكذا اعداد من الجراد انتحار حقيقي واعلان لدمار المنتوج الزراعي.

وقال البديري ان “جميع دول العالم تستخدم في مكافحة الافات الزراعية والموجات الكبيرة من الجراد او غيرها من الحشرات طائرات الهليكوبتر ضمن المساحات الزراعية المفتوحة، ورغم هذا فان العملية لا تكون سهلة وتحتاج الى زخم كبير لاحتواء تلك الاعداد”، مبينا ان “العراق يعيش بعالم اخر من مكافحة هكذا حالات باستخدام الطريقة الكلاسيكية بالرشاش اليدوي لرش المبيدات وكانها المرة الاولى التي نرى فيها او نسمع عن دخول الجراد بهكذا اعداد”.

واضاف البديري، ان “وزارة الزراعة بحال عجزها عن احتواء هذه الافواج من الجراد والقضاء عليها او استخدام موارد اكثر فعالية، فالاجدر بها بكل تواضع ان تطلب الدعم من دول اخرى لديها الخبرة والمقدرة في مواجهة هذا الامر، بدل التكتم والصمت وترك المحاصيل الزراعية ضحية مرة اخرى لتلك الاسراب “، مشددا على ان “الصمت عن هذه الكارثة والتهاون في التعامل معها هي جريمة لا تقل خطورة عن حالات حرق المحاصيل الزراعية او نفوق الاسماك والدواجن او غيرها من الكوارث التي لحقت بالمنتوج المحلي والثروة الحيوانية والزراعية”.