وزارة النقل تخصص رحلتين جويتين لنقل 500 مواطن و 6 جثامين عالقين في الهند

خصصت وزارة النقل، اليوم السبت، رحلتين جويتين لنقل 500 مواطن و 6 جثامين عالقين في الهند مجانا، مشيرة الى أن المواطنين تواجدوا في دلهي لغرض العلاج.

وقالت الوزارة في بيان “استجابة لنداء العراقيين في دلهي وجه وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم، بتخصيص رحلتين مباشرتين لنقل المرضى العراقيين العالقين في دلهي وإعادتهم الى ارض الوطن بعد استحصال الموافقات الرسمية من رئيس الوزراء”.

وبين لعيبي، بحسب البيان، إن “العراقيين المتواجدين في دلهي استنجدوا بسفير العراق في الهند فلاح الساعدي بعد سماعهم بقرار غلق الأجواء أمام جميع الرحلات من قبل السلطات الهندية ابتداء من تاريخ 3/22 ولغاية 3/29 وبدوره ناشد الحكومة العراقية لنقلهم إلى الأراضي العراقية كون بقاءهم يجعل المواطنين في موقف محرج للغاية، لاسيما وأنهم مرضى وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود وعاجزين عن تحمل الأعباء التي ستترتب عليهم لطول فترة بقائهم وانتهاء مدة إقامتهم”.

وأشار لعيبي الى انه “تم تهيئة وتعفير طائرتين وفق اللوائح الصحية الدولية قبل الإقلاع مع طواقمها لنقل 500 مواطن عراقي تواجدوا في دلهي لغرض العلاج إلى ارض الوطن، اضافة الى نقل عدد من الجثامين العراقية التي وافاها الأجل اثناء اجراء العمليات لإيصالهم الى ذويهم (مجاناً) بعد استحصال الموافقات الاصولية من السلطات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الامر الديواني رقم 55 ودائرة الجوازات وسلطة الطيران المدني”.

وأكد ان “الطائرة الاولى نوع (A330) انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم السبت الموافق 21/3/2020 من بغداد متوجهة الى دلهي والتي من المقرر عودتها مساء اليوم الى العاصمة بغداد بعد مرورها ب‍مطار البصرة الدولي أما الطائرة الثانية من نوع (B737-800) فقد انطلقت ظهر اليوم في تمام الساعة الواحدة”.

وجدد الوزارة، “ألتزامها التام بقرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 والخاصة بأيقاف الرحلات الجوية”.