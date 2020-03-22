وصول طائرة الخطوط الجوية القادمة من الهند

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن وصول طائرة الخطوط الجوية العراقية القادمة من الهند (دلهي) وعلى متنها مسافرين عراقيين.

وقالت الهيئة في بيان ان “طائرة الخطوط الجوية العراقية القادمة من الهند (دلهي) وعلى متنها مسافرين عراقيين، وصلت قبل قليل، حيث كانت محطة الطائرة الاولى في منفذ مطار البصرة الدولي وتم نزول (43) مسافرٱ عراقيا من الطائرة وأجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليهم من قبل المفارز المتواجدة في المطار وبأشراف ضباط المنفذ والجوازات والكمرك المدني”.

واضافت ان “الفحوصات الأولية اكدت خلو المسافرين من إصابتهم بفايروس كورونا”، مشيرة الى انه “بعد ذلك غادرت الطائرة مطار البصرة متوجهة إلى منفذ مطار بغداد الدولي لتحط رحالها ونزول ركابها والبالغ عددهم (166) مسافرٱ عراقيا”.

واكدت ان “المفارز الطبية المتواجدة اتخذت اجراءاتها في فحص الوافدين بمهنية عالية وبالاجهزة الطبية المعتمدة”.

ومن المؤمل وصول رحلة أخرى قادمة من الهند يوم غد والملاكات الفنية والطبية على استعداد تام لإتخاذ مايلزم وفق السياقات والتعليمات المعتمدة والنافذة.