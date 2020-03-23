ازدياد عدد المصابين في فيروس كرونا بالسعودية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

نقلت المواقع السعودية الرسمية خبر تسجيل اصابات جديدة، وقد ذكرت المواقع الخبرية السعودية الى

ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في السعودية إلى 344 إصابة، بعد أن سجَّلت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) 70 حالة جديدة،

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن «من بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من دول: المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا»؛ حيث «تم نقلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، وهذا دليل ان الفيروس بات متفشيا بغالبية دول العالم وذكرت وزارة الصحة لسعودية تسجيل حالة إصابة واحدة لممارسة صحية بالرياض».

وأضافت الوزارة في بيانها أن «بقية الحالات الـ58 هي لمخالطين لحالات سابقة انتقل لهم الفيروس بسبب مخالطة مصابين ، وبعضها انتقل بسبب حضور مناسبات اجتماعية، كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية».

وأشارت الوزارة إلى أن «الحالات الـ70 كانت حصة العاصمة الرياض 49 حالة وهذا رقم جدا كبير ة تلتها 11 في جدة، وحالتان اثنتان بمكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن».

ووصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس «كورونا» الجديد في السعودية إلى 344 حالة، وحسب بيان الوزارة تعافى منها 8 حالات، وتخضع البقية للرعاية الصحية وفقاً للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، توجد هناك «حالتان اثنتان بوضع حرج»،

شفاء ثمان حالات فقط نسبة قليلة امام نسبة المصابين رغم ان الفيروس وصل للسعودية والدول العربية الشرق اوسطية متأخرا ودرجات الحرارة سوف ترتفع في الايام القادمة وخاصة في العراق وحرارة اشعة الشمس تقلل من الفيروس العدو للانسان الذي دخل بيوت البشر بطرق تسبب ازعاج للبشر، نحن واثقون العرب لايمكن لهم اكتشاف علاجات او لقاحات وخاصة الدول الخليجية فهم يمتلكون تقنية شرب ابوال البعير والحمير لعلاج الامراض ويجيد اهل الخليج في اغراق السوق العالمي بالبترول لتخفيض اسعار البترول لابتزاز روسيا لصالح الجهات المعادية لروسيا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.