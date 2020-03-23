الازمة النيابية تعلن عن “مبادرة الكترونية” بمشاركة كليات الطب في العراق

اعلنت عضو في خلية الازمة النيابية التي استحدثت مؤخرا لمنع تفشي فيروس كورونا، الاحد، عن ولادة ما اسمتها المبادرة الالكترونية بمشاركة كل كليات الطب في البلاد.

وقالت غيداء كمبش وهي رئيس لجنة التعليم النيابية في بيان انه” في اطار مواجهة فايروس كورونا ودعم الفقراء والبسطاء مع استمرار الحظر الشامل للتجوال ولدت المبادرة الالكترونية والتي تتضمن انشاء مايعرف بالعيادة الطبية التي يتم التراسل من خلالها مع اطباء اختصاص هم تدريسيون في كليات الطب المنتشرة في كل المحافظات من قبل المرضى وذويهم “.

واضافت كمبش،ان” العيادة الطبية مجانية وهي صيغة مستحدثة تاتي في اطار دعم كليات الطب للاهالي في كل المحافظات العراقية كلا حسب منطقته الجغرافية من اجل التواصل مع المرضى والاجابة عن تساولاتهم حول الحالات المرضية بمختلف الاختصاصات مؤكدة بان ولادة المبادرة الالكترونية تاتي في اطار دعم معركتنا في مواجهة فايروس كورونا ودعم بقاء الاهالي في المنازل لتفادي انتشاره”.

ودعت عضو خلية الازمة النيابية الاهالي الى ضرورة التواصل مع العيادة الطبية الالكترونية كلا حسب محافظته وتام نشر روابط على مواقع الجامعات من اجل الاستجابة الفورية لاي تساؤل مؤكدا بان المبادرة تعكس وعي وادراك وطني كبير لكليات الطب في دعم الاهالي في ظل الاوضاع الراهنة”.