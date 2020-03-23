المراقد المقدسة 00 تطيح بكورونا(1)

(في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) المهجر

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

قد أُفرغتْ من وهجِها العرَصاتُ بانَ الوباءُ ،ولوّحتْ آهاتُ!

(ياآلَ طه )دياركمْ تبكي دما

أحبابُها ، حجبتْهم الغمَراتُ!

(ياأل طه) دياركمْ من عهدِها

موفورةٌ مهما بدتْ أزماتُ

زوارُها يتبادلون لقاءكمْ

بأريجكمْ تتساقطُ القُبُلاتُ

انتم أمانُ الخائفين بحشرِها

وشفيعكمْ سطعتْ به الآياتُ

تترحمون على الألى فُزعوا بها

فيهونُ شرٌ، تنتهي النكباتُ

هذا العراقُ مليكُكمْ وضليعكمْ

هو بيتُكمْ ، والآخرون دُعاة ُ

تحمونه من كلِ شرٍ غاسقٍ

وكفوفُكمْ في حانييهِ هِباتُ!

(شعبُ العراقِ) أمانةٌ بذمامِكمْ

تحمونه كي تعمرَ الصلواتُ

الأرضُ لاذتْ عندكمْ ، فلأنتمُ

أقمارُها ، لو عمّتِ الظُلماتُ !

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(1) كتبت في الضجة والخوف اللتين احدثهما ظهور طاعون كورونا في العالم (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره

قد أُفرِغتْ من وهجِها العرصاتُ بعراقِنا قد شابتِ العبَراتُ

قُلْ للمراقدِ تنبري لعشيقِها

للحَجْرِ في عشاقِها لوعاتُ

( يامكةَ) العشاقِ فينا لوعةٌ

مااعتادَ بابُكِ ِدونه الخَلَواتُ!

فليسقطِ (الكورونُ) مهما يلتظي

( اللهُ) أقوى ، والرعاةُ حُماةُ!

21/3/ 2020