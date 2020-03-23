النقل تُسير رحلة جوية استثنائية الى مصر الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة النقل، الاحد، عن تسير رحلة جوية أستثنائية على متن أحدى طائرات الخطوط الجوية لعودة المواطنين العراقيين والطلاب من مصر الى أرض الوطن يوم الثلاثاء المقبل.

وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان ان “الوزارة تدعو المواطنين الراغبين في العودة الى البلاد من الذين يحملون تذاكر سفر (عودة) ومن الذين دخلوا مصر بأفواج سياحية والطلبة العالقين في مصر بسرعة التوجه الى مكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة يوم غد الاثنين الـ22 من اذار الحالي لتأكيد الحجز لتذاكر العودة وقطع تذاكر سفر جديدة”.

واضاف انه “تم العمل على تهيئة هذه الرحلة بعد التنسيق مع سفارتنا هناك والسلطات المصرية ذات الصلة لتسهيل اجراءات العودة للعراقيين بأسرع وقت ممكن”.

يذكر ان هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها حيث قام الناقل الوطني بعدد من الرحلات الاستثنائية لعدد من الدول لغرض اجلاء العراقيين العالقين خارج البلاد بعد الأزمة العالمية لانتشار فايروس كورونا.

يشار الى ان طائرات الخطوط الجوية العراقية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين في احلك الظروف وذلك بعد أستحصال الموافقات الرسمية من الجهات المعنية وكذلك تعزيز الخطوات الوقائية المتخذة ضد فايروس كورونا ومنع انتشاره وتفاقمه وذلك وفقاً للتوجيهات والتوصيات وإرشادات خلية الأزمة ووزارة الصحة.