بعثات اوروبا في العراق تدعو الى تشكيل سريع لحكومة تتصدى لفيروس كورونا

دعت بعثات الاتحاد الاوروبي في العراق، الاحد، الى تشكيل سريع لحكومةٍ قادرةٍ على التصدي العاجل لتحديات “الصحة والأمن والسياسة والاقتصاد وحقوق الانسان”، مشددة على ضرورة التصدي للانتشار المقلق لمرض فايروس كورونا.

وجاء في بيان للبعثة “يعرب كل من بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي عن تضامنهم مع الشعب العراقي في المرحلة الحرجة التي يمر بها بلدهم، وهو يواجه ازماتٍ غير مسبوقة”.

وأضاف البيان، أن “الامل يحدو بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء البعثات ان يجري تشكيل سريع لحكومةٍ قادرة على التصدي العاجل للتحديات في مجالات الصحة والأمن والسياسة والاقتصاد وحقوق الانسان، وعلى وجه الخصوص حاليًا الانتشار المقلق لمرض فايروس كورونا COVID-19، فعلى الجميع ان يتعاملوا مع هذا التهديد بمنتهى الجدية”.

وتابع البيان، “يؤكد الاتحاد الاوروبي دعمه الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه واهمية امتلاك العراق للعملية السياسية الداخلية والاصلاحية للبلاد، وكذلك يشدد الاتحاد الاوروبي على دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وايضًا لعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)”.