تحدث بالمعقول،

نعيم الهاشمي الخفاجي

شاهدت تصريح لسياسي يطالب في محاكمة برهم صالح لخرقه الدستور؟ كيف تطالب بمحاكمته وانتم طرائق قددا متخاصمون متشرذمون، شيء جميل تتحدث بالواقع كما هو بعيدا عن المطالبة في اشياء لا يمكن أن تتحقق، أيام زمان كنا نداوم في الكلية العسكرية وكان صنفنا في المحاويل، كان معنا طالب مسيحي اسمه فيليب حبيب وكان في ذلك الةقت ايضا وسيط أممي في لبنان أيضا اسمه فيليب حبيب، فليب حبيب زميلنا الطالب العراقي حدث له خلاف مع زميل له طالب قبل أن نحمل الرتب اسمه ماجد من الشعلة بغداد، توسطنا لحل الاشكال فيليب حبيب طلب مطالب لا يمكن أن تتحقق ومحال؟ هههه لا يمكن أن اكتبها ههههه خرجنا من باب النظام لطريق محاويل بابل، وصلنا الوادي الذي تم دفن به ثلاثين الف مواطن شيعي وهم احياء في قمع الانتفاضة عام ١٩٩١ على يد المقبور حسين كامل وابن عنيفص، حاولنا فض المشكلة أعاد نفس كلامه ههههه ماجد صاح في أعلى صوته اخواني اتركوني معه هجم عليه ضربه ركلة ورفسه في رجله سقط فيليب حبيب مغشيا عليه وماجد مزق قميصه وبنطلونه والدماء تسيل من وجهه، وانتهت القصة، وهزم شر هزيمة ورغم مرور سبع وثلاثين سنة على الحادثة لازلت أتذكرها واتذكر كيف فيليب حبيب سقط ماجد يقول له انعل والديك ووالد فيليب حبيب الذي يتوسط في لبنان ههههه شر البلية مايضحك، في اليوم الثاني وبعد هذه المعركة قمنا في مصالحتهم، مهلا ساستنا الكرام وحدوا صفوفكم واتفقوا على مشروع سياسي ملزم وجامع مانع حسب قول علماء المنطق عندها تستطيعون محاكمة وطرد وتنصيب ماتشائون، ايضا شاهدت نائب اخر من كتلة متدينة يقول ان برهم صالح خرق الدستور وهو حالق اللحية وبلا شك اخونا السيد النائب ايضا خرق دستور الله عز وجل في قيامه في حلق حليته.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.