تحية بالذكرى السنوية المجيدة لعيد نوروز الخالد

إلى بنات وأبناء الشعب الكردي الصديق اقدم أزكى التحايا وأطيب الأمنيات والتهاني الحارة الممزوجة بالود والاحترام والاعتزاز بمناسبة حلول الذكرى السنوية لعيد نوروز الخالد، نوروز العمال والفلاحين والكادحين المنتجين، نوروز المحبين والعاشقين، نوروز النضال من أجل الحقوق العادلة والمشروعة، نوروز نضال المرأة من أجل حقوقها ودورها في الدولة والمجتمع ومساواتها الكاملة والتامة مع الرجل، نوروز الفرحة والبسمة على شفاه الأطفال والصبابا والصبيان، نوروز الرقص والدبكات الشعبية والغناء الجميل، نوروز الشعب كله، إنه النوروز الذي يحمل معه آمال وآماني الشعب الكردي في الحياة الحرة والكريمة والحقوق القومية العادلة والمستقبل الزاهر. إلى صديقاتي وأصدقائي الكرد أينما هم إرجو لهم في عيد نوروز الربيعي الجميل الصحة الموفورة والعافية والحياة الهانئة والسعيدة، لنحتفل جميعً بهذا العيد الشعبي والإنساني على وفق ما تفرضه التعليمات الصحية لتجاوز داء ووباء الكورونا الذي أصبح وباءً عالمياً ونحفظ حياة الإنسان في كل مكان. لتسد الحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان والسلام والعلم في كل أرجاء كردستان وكل أرجاء العراق والمعمورة

أخوكم

كاظم حبيب