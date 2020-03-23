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دولة القانون: التصريحات التي تصدر من شخصيات لا تمثل المواقف الرسمية للائتلاف

أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، الاحد، أن مواقفه الرسمية تصدر من رئيسه او المتحدث الرسمي، مؤكدا أن التصريحات التي تصدر من الشخصيات الاخرى لا تمثل مواقفه الرسمية.

وقال الناطق باسم الائتلاف بهاء الدين النوري في بيان إن “التصريحات التي تصدرُ من الشخصيات الأُخرى لاتمثلُ المواقفَ الرسميةَ للائتلاف بل تبقى في دائرة الآراء الشخصية التي تمثل أصحابها وتعكس قناعاتهم الخاصة”.

وأضاف النوري، أن “ما نشرته صحيفة العربي الجديد القطرية اليوم لا صحة له ولا يمثل موقف ائتلاف دولة القانون، ولكي لا تلتبس الأمور قصداً أو سهواً فقد اقتضى التذكير”.

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