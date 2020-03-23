صحفية إيطالية: لماذا يحصل ديبالا وصديقته على ما هو غير متاح للذين يصارعون الموت؟

أعربت الصحفية الإيطالية سيلفاجيا لوكاريللي عن غضبها من طريقة تقديم الخدمات الطبية في بلادها خلال تفشى وباء كورونا، حيث يحصل عليها الأثرياء بالمقام الأول، وليس من يحتاجها بحق.

أعربت الصحفية الإيطالية سيلفاجيا لوكاريللي عن غضبها من طريقة تقديم الخدمات الطبية في بلادها خلال تفشى وباء كورونا، حيث يحصل عليها الأثرياء بالمقام الأول، وليس من يحتاجها بحق.

ونقلت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، عن لوكاريللي، قولها: “أطلب توضيحات لماذا لا يمكن توفير براعم القطن (لأخذ اللطاخة) للناس الذين يموتون في منازلهم في لومبارديا، بينما يتم توفير ذلك لديبالا وصديقته. أريد أن أعرف لماذا يتم إعطاء الأولوية لكبار الشخصيات مثل لاعبي كرة القدم والصحفيين وأطفال مديري الشركات”.

وأضافت الصحفية: “يجب ألا تكون هناك امتيازات على مستوى الصحة. أشعر بالغضب عندما يطلب مئات الأشخاص يائسين الحصول على براعم قطنية للمرضى. هل هناك طريقة لأخذ اللطاخة بشكل خاص مقابل رسوم؟ حسنا، أخبرونا بمكان الحصول على هذه الخدمة. أم أنه من المفترض أن يعرف ديبالا فقط ذلك؟”

وتابعت: “لا يوجد خيار يتم فيه أخذ اللطاخة بشكل خاص، أم أن اللاعبين قاموا بذلك في المستشفيات العامة؟ وهذا أسوأ. لا يجب أن تقدم المستشفيات العامة مثل هذه الخدمات لأولئك الذين يعانون من أعراض قليلة أو معدومة”.

وختمت سيلفاجيا لوكاريللي حديثها: “تم تقديم المساعدة لديبالا، بفضل يوفنتوس، في عيادة خاصة، وبعض الصحفيين في مستشفى عادي. كل هذا يجب أن يتوقف… (اللعنة)، الأمر يحتاج للوضوح. إما للجميع أو ليس لأحد”.

واعترف الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، أمس السبت، بأن نتائج التحاليل التي أجريت له ولصديقته أوريانا جاءت إيجابية، وتؤكد إصابتهما بفيروس كورونا.

كما أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، أمس السبت أيضا، إصابة مديره التقني وأسطورته باولو مالديني ونجله دانييلي، لاعب فريق “الروسونيري” بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات